Уткин упал со стула во время прямого эфира

Футбольный комментатор Василий Уткин упал со стула в прямом эфире «Спорт FM». Видео с курьёзным эпизодом из видеотрансляции было опубликовано в «Твиттере».

«Обязательно посмотрите этот момент в подкасте. Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые. Я вас поздравляю», — прокомментировал инцидент с падением Уткин в радиоэфире.

«Это примерно пятнадцатый конь, павший подо мною, начиная с 8-го класса школы. Но первый — в эфире! Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых», — пошутил позже Уткин в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Спорт FM».