Ансворт: «Эвертон» мог и должен был забивать «Лиону», я очень разочарован

Исполняющий обязанности главного тренера «Эвертона» Дэвид Ансворт выразил разочарование в связи с поражением в матче с «Лионом» (0:3) в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Мерсисайдцы стали первой английской командой, не сумевшей выиграть в четырёх матчах за всю историю существования турнира.



«Я очень разочарован результатом. Почти 70 минут мы играли почти идеально, наш план на матч работал, и мы создали несколько возможностей. Мы могли и должны были забивать в ворота «Лиона».



Проблема в том, что мы не можем вернуться в игру после пропущенного гола, и это то, что нам нужно исправить очень-очень быстро», — цитирует специалиста BBC Sport.

«Эвертон» проиграл «Лиону» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы