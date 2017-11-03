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175 лет назад 2016
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Ансворт: «Эвертон» мог и должен был забивать «Лиону», я очень разочарован

Футбол

Исполняющий обязанности главного тренера «Эвертона» Дэвид Ансворт выразил разочарование в связи с поражением в матче с «Лионом» (0:3) в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Мерсисайдцы стали первой английской командой, не сумевшей выиграть в четырёх матчах за всю историю существования турнира.

«Я очень разочарован результатом. Почти 70 минут мы играли почти идеально, наш план на матч работал, и мы создали несколько возможностей. Мы могли и должны были забивать в ворота «Лиона».

Проблема в том, что мы не можем вернуться в игру после пропущенного гола, и это то, что нам нужно исправить очень-очень быстро», — цитирует специалиста BBC Sport.

«Эвертон» проиграл «Лиону» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Источник: BBC Сообщить об ошибке
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