Иллгнер считает, что «Реал» переживает игровой и психологический кризис

Бывший голкипер мадридского «Реала» Бодо Иллгнер поделился мнением о последних неудачах «сливочных». В выездном матче 10-го тура чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана проиграли «Жироне» (1:2), а в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов потерпели поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (1:3).

«Да, «Реал» переживает кризис. Я имею в виду не мастерство футболистов, а качество игры, травмы, отсутствие уверенности игроков в своих силах, а в некоторых случаях и настрой на матчи», — написал Иллгнер на своей странице в социальной сети «Инстаграм».