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175 лет назад 2016
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Иллгнер считает, что «Реал» переживает игровой и психологический кризис

Футбол

Бывший голкипер мадридского «Реала» Бодо Иллгнер поделился мнением о последних неудачах «сливочных». В выездном матче 10-го тура чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана проиграли «Жироне» (1:2), а в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов потерпели поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (1:3).

«Да, «Реал» переживает кризис. Я имею в виду не мастерство футболистов, а качество игры, травмы, отсутствие уверенности игроков в своих силах, а в некоторых случаях и настрой на матчи», — написал Иллгнер на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур ФК Жирона ФК Реал Мадрид
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