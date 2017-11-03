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175 лет назад 2016
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Марсело – болельщику в ответ на критику: не поможешь ли мне найти мяч?

Футбол

Защитник мадридского «Реала» Марсело – один из тех футболистов команды, которые больше всех подвергаются критике в контексте последних матчей «сливочных». В выездном матче 10-го тура чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана проиграли «Жироне» (1:2). После этого в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов «сливочные» потерпели поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (1:3).

Один из болельщиков «Королевского клуба» раскритиковал Марсело в социальной сети «Инстаграм» за то, что бразильский футболист часто теряет мячи. На что последний ответил: «Да, я потерял мяч. Не поможешь ли мне найти его?».

Марсело – Модричу: говоришь, я провалился? А ты сам разве не совершаешь ошибок?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур ФК Жирона ФК Реал Мадрид Марсело Болельщики — Футбол
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