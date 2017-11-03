Марсело – болельщику в ответ на критику: не поможешь ли мне найти мяч?

Защитник мадридского «Реала» Марсело – один из тех футболистов команды, которые больше всех подвергаются критике в контексте последних матчей «сливочных». В выездном матче 10-го тура чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана проиграли «Жироне» (1:2). После этого в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов «сливочные» потерпели поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (1:3).

Один из болельщиков «Королевского клуба» раскритиковал Марсело в социальной сети «Инстаграм» за то, что бразильский футболист часто теряет мячи. На что последний ответил: «Да, я потерял мяч. Не поможешь ли мне найти его?».