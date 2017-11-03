Мартин Васкес: «Реал»? Очень быстро перешли от эйфории к пессимизму

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль Мартин Васкес прокомментировал последние неудачи «сливочных». В выездном матче 10-го тура чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана проиграли «Жироне» (1:2). После этого в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов «сливочные» потерпели поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (1:3).

«Не думаю, что «Реал» переживает кризис. Очевидно, что команда не в надлежащем состоянии, но сезон длинный. На поле выходят те же самые футболисты. Они дважды подряд выиграли Лигу чемпионов. Так что нужно им полностью доверять. Мы очень быстро перешли от эйфории к пессимизму, но команда, обязанная побеждать и в товарищеских матчах, способна преодолеть сложившуюся ситуацию», — цитирует Васкеса Marca.