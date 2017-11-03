Руди Гарсия: Эвра должен научиться держать себя в руках

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия оставил комментарий на тему удаления защитника команды Патриса Эвра ещё до начала матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш». Футболист не вытерпел оскорбления болельщиков в свой адрес во время разминки и нанёс одному из них удар в голову.



«Пат — опытный футболист, и, очевидно, он не должен реагировать на такие вещи. Не стоит отвечать на оскорбления, какими бы скверными они ни были. Он должен научиться держать себя в руках», — приводит позицию специалиста BBC.



Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.

Эвра ударил фаната «Марселя» ногой в голову и был удалён до начала матча