До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Конте заявил, что у него нет друзей среди других тренеров АПЛ

Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что у него нет друзей среди коллег по английской Премьер-лиге.

«Честно говоря, нет, думаю, сейчас нет (друзей среди других тренеров клубов АПЛ. — Прим. „Чемпионата“). Ранее у меня были очень хорошие отношения с Клаудио Раньери. После церемонии вручения наград лучшему тренеру и лучшему игроку по версии ФИФА мы ходили ужинать с нашими жёнами.

Однако я думаю, что очень сложно говорить о дружбе с другими тренерами, потому что в последствии они становятся соперниками. Вы можете испытывать уважение к их работе, но говорить о дружбе очень трудно», — приводит слова 48-летнего итальянского специалиста Daily Express.

Конте: «Манчестер Сити» — большая проблема для всех претендентов на титул в АПЛ
Источник: Daily Express Сообщить об ошибке
Теги
Челси Антонио Конте Клаудио Раньери
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент