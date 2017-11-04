Конте заявил, что у него нет друзей среди других тренеров АПЛ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что у него нет друзей среди коллег по английской Премьер-лиге.



«Честно говоря, нет, думаю, сейчас нет (друзей среди других тренеров клубов АПЛ. — Прим. „Чемпионата“). Ранее у меня были очень хорошие отношения с Клаудио Раньери. После церемонии вручения наград лучшему тренеру и лучшему игроку по версии ФИФА мы ходили ужинать с нашими жёнами.



Однако я думаю, что очень сложно говорить о дружбе с другими тренерами, потому что в последствии они становятся соперниками. Вы можете испытывать уважение к их работе, но говорить о дружбе очень трудно», — приводит слова 48-летнего итальянского специалиста Daily Express.

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