Конте: «Манчестер Сити» — большая проблема для всех претендентов на титул в АПЛ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о лидерстве «Манчестер Сити» в турнирной таблице чемпионате Англии.

«Думаю, для всех клубов АПЛ, которые хотят выиграть титул, «Манчестер Сити» сейчас является большой проблемой. Если он продолжит в том же духе, то претендентам на титул будет сложно выиграть чемпионат. Но, конечно, в каждом матче мы должны стараться действовать наилучшим образом. Считаю, что «Челси» заслужил то количество очков, которое заработал в этом сезоне. Честно говоря, не знаю, сможет ли «Манчестер Сити» продолжать выступать на таком уровне целый сезон, но пока эта команда выступает великолепно», – цитирует Конте Goal.

После 10 туров чемпионата Англии «Челси» (19 очков) находится на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на девять очков.