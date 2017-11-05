Бош: в матче с «Боруссией» в Дортмунде «Бавария» была просто превосходна

Главный тренер дортмундской «Бориссии» Петер Бош дал краткий комментарий на тему поражения своей команды от «Баварии» (1:3) в центральном матче 11-го тура Бундеслиги.



«Очевидно, что сегодня «Бавария» была просто превосходна, особенно в первом тайме. Мы просто бегали по полю, с опозданием реагируя на действия соперников. Мы планировали играть очень компактно, но это не сработало. Но во второй половине мы показали, что способны на это», — приводит послематчевое мнение специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.



Успех в Дортмунде позволил «Баварии» укрепиться на первом месте турнирной таблицы с 26 очками, «Боруссия» с 20 очками идёт третьей.

«Бавария» в Дортмунде победила «Боруссию»