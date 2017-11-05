Божович: СКА дома играет очень хорошо, здесь до нас выиграл только «Зенит»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович выступил на пресс-конференции после победы над «СКА-Хабаровск» (2:1) в гостевом матче 16-го тура РФПЛ.

«Мы неплохо начали игру, быстро забили. В первом тайме было ещё пару моментов, могли забить и больше. В концовке „СКА-Хабаровск“ сравнял счёт, потом у них пошла игра чуть-чуть получше. Мы еле-еле удержали эту ничью до конца первого тайма. Во втором тайме они усилили давление, мы оборонялись, дождались момента на контратаке и забили второй гол. После этого им трудно было ещё что-то сделать. Игроки молодцы. Хочу их поздравить с борьбой и с победой.

«СКА-Хабаровск» дома играет очень хорошо. Здесь только «Зенит» выиграл до сегодняшнего матча. Сложный выезд. За счёт каких факторов удалось переломить игру и добиться победы? За счёт желания и командой игры", — передаёт слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.