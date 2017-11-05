Головин не поможет ЦСКА в матче с «Локомотивом» из-за повреждения

ЦСКА понёс серьёзную потерю в преддверии матча 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
Как сообщает официальный «твиттер» «армейцев», полузащитник Александр Головин не сможет сыграть в предстоящем матче из-за мышечного повреждения. Травму 21-летний футболист получил на предматчевой тренировке.
Стартовый состав ЦСКА выглядит так: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Набабкин, Щенников, Фернандес, Натхо, Хосонов, Вернблум, Витиньо, Дзагоев.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА. Начало — в 16:30 мск.
Редактор Marca: по своему профилю Головин подходит «Барселоне»