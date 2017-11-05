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175 лет назад 2016
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Головин не поможет ЦСКА в матче с «Локомотивом» из-за повреждения

Футбол

ЦСКА понёс серьёзную потерю в преддверии матча 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

Как сообщает официальный «твиттер» «армейцев», полузащитник Александр Головин не сможет сыграть в предстоящем матче из-за мышечного повреждения. Травму 21-летний футболист получил на предматчевой тренировке.

Стартовый состав ЦСКА выглядит так: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Набабкин, Щенников, Фернандес, Натхо, Хосонов, Вернблум, Витиньо, Дзагоев.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА. Начало — в 16:30 мск.

Редактор Marca: по своему профилю Головин подходит «Барселоне»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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