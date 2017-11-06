Роналду обошёл Рауля и стал рекордсменом «Реала» по ассистам за последние 25 лет

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился голевой передачей в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (3:0). Таким образом, португальский бомбардир имеет в своём активе 84 ассиста за мадридский клуб.

По этому показателю Роналду обошёл легендарного нападающего «сливочных» Рауля, который отдал 83 результативные передачи. Этот результат стал лучшим за последние 25 лет.

Фотографию можно посмотреть на странице испанской Примеры в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Роналду провёл семь матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал две голевые передачи.