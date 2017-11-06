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175 лет назад 2016
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Павон считает, что Роналду не стоит жалеть об уходе Хамеса, Пепе и Мораты

Футбол

Бывший защитник мадридского «Реала» Франсиско Павон прокомментировал слова нападающего команды Криштиану Роналду, сказанные после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:3). Португалец, в частности, выразил мнение, что «сливочным» не хватает таких футболистов, как Альваро Мората, Хамес Родригес и Пепе. Эти игроки покинули ряды «Королевского клуба» по окончании предыдущего сезона.

«Каждый имеет собственное видение ситуации. Я же считаю, что не стоит говорить о тех, кого уже нет в команде. Нужно смотреть на тех, кто играет в «Реале» в данный момент. У «Реала» слишком сильная и впечатляющая команда, чтобы пытаться искать оправдания. Как только они начнут побеждать, мы вновь увидим тот «Реал», который видели раньше», — цитирует Павона Bernabeu Digital.

Источник: Bernabeu Digital Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Альваро Мората Криштиану Роналду Пепе Кеплер Хамес Родригес
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