Аестаран: если в игре с «Реалом» не используешь свои шансы, приходится мучиться

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Пако Аестаран выразил уверенность в том, что его команда преодолеет сложную ситуацию и улучшит своё положение в турнирной таблице. Аестаран сказал это после выездного матча 11-го тура Примеры с мадридским «Реалом» (0:3).

«Мы первыми создали опасный момент. Известно, что на «Сантьяго Бернабеу» нужно играть с высокой концентрацией и эффективностью. И если не используешь свои шансы, то приходится мучиться. «Реал» всегда способен сломить своих соперников. Уверен, что «Лас-Пальмас» выберется из этой ситуации», — цитирует Аестарана Marca.

После 11 туров «Лас-Пальмас» с 6 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги.