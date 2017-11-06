Маротта: мы всегда ждём от Дибалы экстраординарных вещей, но ему всего 23 года

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поддержал нападающего Пауло Дибалу и призвал общественность набраться терпения.

«Путь роста Дибалы нормальный. Нужно помнить, что ему 15 ноября исполнится только 24 года, а игрок достигает своей зрелости в 26-27 лет. Мы всегда ожидаем от него экстраординарных вещей, потому что привыкли к тому, что он способен на это. Но нужно набраться терпения. С уверенностью можно сказать, что Дибала отличный талант.

Когда Дибала перешёл в «Ювентус», на него была возложена большая ответственность. Но на сегодняшний день есть смягчающий фактор, ему всё равно 23 года. Все хотят от него необыкновенных вещей, но нужно время», — цитирует Маротту Football Italia.