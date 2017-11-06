Гол Эль-Шаарави признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Мяч, забитый нападающим «Ромы» Стефаном Эль-Шаарави в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:0), был признан лучшим голом недели в ЛЧ. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

В ходе голосования Эль-Шаарави набрал 31% голосов. Второе место занял нападающий «ПСЖ» Неймар, который отметился голом в матче с «Андерлехтом» (5:0) – 26%, а замкнул тройку призёров Томас Тейе из «Атлетико» — 17%. Хавбек отличился в матче с «Карабахом» (1:1).

Претендовавшие на награду Эвер Банега («Севилья») и Лоренцо Инсинье («Наполи») набрали по 13%. Банега забил гол в матче со «Спартаком» (2:1), а Инсинье отметился голом в поединке с «Манчестер Сити» (2:4).

Видео всех голов можно посмотреть на сайте УЕФА.