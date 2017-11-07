Лено раскритиковал экс-наставника «Байера» Роджера Шмидта

Голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено подверг критике бывшего главного тренера команды Роджера Шмидта. Что же касается нынешнего наставника немецкой команды Хейко Херрлиха, то последнему достались слова похвалы.

«Я очень доволен нашей работой и тем, как мы стараемся играть в футбол. Ведь мы три года не занимались тем, чтобы строить игру команды», — приводит слова Лено интернет-издание Sport1.

Шмидт возглавлял «Байер» с 2014 по май 2017 года, после чего был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.