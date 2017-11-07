Участие Варана в матчах с Уэльсом и Германией под вопросом

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может пропустить два контрольных матча сборной Франции, несмотря на то что был вызван в национальную команду. Футболист недавно восстановился после травмы, но в минувшем туре Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (3:0) не играл. Наставник сборной Франции Дидье Дешам отметил, что не будет рисковать здоровьем Варана.

«У него были небольшие проблемы неделю назад, в воскресенье Варан не играл. Посмотрим на Рафаэля в течение 72 часов и решим, использовать ли его в товарищеских матчах. Мы не будем рисковать», — цитирует Дешама Marca.

Сборная Франции 10 ноября сыграет против Уэльса, а 14 ноября встретится с Германией.