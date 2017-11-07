Аллегри может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может встать у руля «ПСЖ», сменив нынешнего наставника Унаи Эмери. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Mundo Deportivo.

Аллегри находится в шорт-листе, куда также входят Антонио Конте («Челси») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»). Ранее появилась информация, что летом принять «ПСЖ» может главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Португалец недоволен некоторыми вещами, которые происходят в манкунианском клубе.

Контракт Унаи Эмери с «ПСЖ» истекает по окончании текущего сезона и пока не продлён.