До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Аллегри может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»

Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может встать у руля «ПСЖ», сменив нынешнего наставника Унаи Эмери. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Mundo Deportivo.

Аллегри находится в шорт-листе, куда также входят Антонио Конте («Челси») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»). Ранее появилась информация, что летом принять «ПСЖ» может главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Португалец недоволен некоторыми вещами, которые происходят в манкунианском клубе.

Контракт Унаи Эмери с «ПСЖ» истекает по окончании текущего сезона и пока не продлён.

Моуринью по окончании сезона может покинуть «МЮ» и возглавить «ПСЖ»
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
ФК ПСЖ Ювентус Массимилиано Аллегри Унаи Эмери
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент