«Диадема» будет добиваться компенсации за трансфер Роши из «Гремио» в «Спартак»

«Атлетико Диадема» обратился в суд в связи с переходом своего воспитанника, нападающего Педро Роши из «Гремио» в «Спартак», сообщает UOL. «Гремио» добился того, что суд не стал блокировать счета клуба на время рассмотрения иска.



«Диадема», малоизвестный клуб из Сан-Паулу, утверждает, что ему принадлежат 30 % прав на игрока, за которого красно-белые летом заплатили € 12 млн. По словам руководства «Гремио», в договоре действительно был прописан пункт, согласно которому «Диадеме» полагается 30 % суммы продажи Роши в другой клуб, но срок его действия истёк 31 декабря 2015 года. При этом в финансовом отчёте «Гремио» за 2016 год по-прежнему было указано, что клуб владеет 70 % прав на Педро.



Кроме того, «Диадема» запросила доступ к документам «Гремио» и «Спартака», чтобы узнать полную стоимость сделки.

Роша: остаётся играть так, чтобы доказать всем, что я стою своих денег