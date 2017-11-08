Слуцкий: надеюсь, Эвандро будет играть после перерыва на международные матчи

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии полузащитника команды Эвандро, который пропустил 16 первых туров из-за травмы и лишь недавно возобновил тренировки.



«Ситуация непростая, поскольку Эвандро пропустил много времени, но я надеюсь, что после перерыва на международные матчи он будет играть. Мы проконсультируемся с врачами, поскольку он, возможно, пока не готов играть за молодёжную команду. Эвандро нужно время, и, может быть, нам удастся предоставить ему игровое время в составе дубля только после матчей сборных», — приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail.

«Он неплохой парень, но #SlutskyOut». Фанаты призывают уволить Слуцкого Фанаты «Халла» запустили в сети хэштег, в котором призывают руководство отправить Слуцкого в отставку. Так ли всё серьёзно?