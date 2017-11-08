Защитник сборной Беларуси: главное — выйти на Евро-2020, не важно каким способом

Защитник сборной Беларуси и солигорского «Шахтёра» Сергей Матвейчик поделился ожиданиями от ближайших официальных турниров с участием своей национальной команды. Футболист отметил, что белорусы имеют шанс попасть на Евро-2020 через Лигу наций, где в дивизионе D команда сыграет со сборными Армении и Грузии.



«Конечно, главное — выйти на чемпионат Европы. Нет разницы, каким способом. Благодаря Лиге наций появился хороший шанс. Разве кто-то будет вспоминать, как та или иная команда попала на Евро? А для развития футбола в стране участие сборной на топ-турнире — позитивный момент. Будет больше внимания уделяться игрокам, футбольным школам, клубам...» — цитирует Матвейчика «Прессбол».

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