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Мещеряков рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на совете директоров «Локо»

Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «RT на русском» рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на совете директоров «Локомотива», заседание которого состоится 9 ноября.

«Главной повесткой дня станет зимнее трансферное окно, обсудим наши планы. Также хотим посмотреть черновой вариант финансового плана и бюджета «Локомотива» на 2018 год. Вот основные вопросы, никаких увольнений не предвидится», — рассказал Мещеряков.

Вице-президент РЖД также высказал предположение, что недостоверная информация, появившаяся в СМИ, нацелена на дестабилизацию обстановки в команде.

«Никто не хочет подумать о том, что источник, указывающий на развал внутри клуба, находится снаружи, а не внутри. История очень простая: когда мы были на восьмом месте, никто ничего подобного не распространял, а как только выбились в лидеры, кому-то это перестало нравиться», — добавил Мещеряков.

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Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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