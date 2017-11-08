Кришито: «Зенит» — один из самых важных клубов в Европе

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал, что в 2015 году мог перейти в «Интер», но в итоге не жалеет, что остался в петербургской команде.

«В 2015 году клубы вели переговоры, но не достигли согласия, так как „Зенит“ потребовал слишком большую сумму. Возможно, это был упущенный мною шанс, но я ни о чём не жалею. Я провёл более 200 матчей за „Зенит“ и стал самым результативным защитником в истории клуба. Это большая честь для меня, „Зенит“ — один из самых важных клубов в Европе», — сказал Кришито.