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Дайер: не думаю, что матч между Англией и Германией может быть товарищеским

Футбол

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Эрик Дайер поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября).

«Тренер уже сказал, что если и играть товарищеские матчи, то только с лучшими командами в мире, чтобы бросить вызов себе. Думаю, это правильный подход.

Это будут два действительно больших товарищеских матча. Не думаю, что матч между Англией и Германией в принципе может быть товарищеским, мы с нетерпением ждем его», — цитирует игрока Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Сборная Англии — Футбол Сборная Бразилии — Футбол Сборная Германии — Футбол Эрик Дайер
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