Дайер: не думаю, что матч между Англией и Германией может быть товарищеским

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Эрик Дайер поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября).

«Тренер уже сказал, что если и играть товарищеские матчи, то только с лучшими командами в мире, чтобы бросить вызов себе. Думаю, это правильный подход.



Это будут два действительно больших товарищеских матча. Не думаю, что матч между Англией и Германией в принципе может быть товарищеским, мы с нетерпением ждем его», — цитирует игрока Sky Sports.