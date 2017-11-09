Ди Мария: я был близок к переходу в «Барселону», но в то же время далёк от него

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал, что надеялся перейти в «Барселону» летом этого года и не исключает возможности того, что станет игроком каталонского клуба в обозримом будущем.

«Я был близок к переходу в „Барселону“, но в то же время далёк от него. Я никогда не терял надежду на трансфер и оставался спокойным, однако этого так и не произошло. Конечно, в жизни бывают самые разные повороты, и никто не знает, что нас ждёт в будущем», — приводит слова аргентинского футболиста издание ESPN FC.