Карпин будет работать экспертом Первого канала на матче Россия – Аргентина

Бывший главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерий Карпин выступит в роли эксперта 11 ноября во время товарищеского матча между сборными России и Аргентины, прямая трансляция которого пройдёт на Первом канале.

В телеэфире матч, который состоится на реконструированном стадионе «Лужники», прокомментируют Константин Выборнов и Кирилл Дементьев. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.

Впервые возможность комментировать игру на Первом получил обычный болельщик — на сайте Первого канала в паре с Виктором Гусевым встречу отработает победитель конкурса «Я комментатор» Юрий Дамбаев из Улан-Удэ. Первый канал также предоставляет возможность просмотра матча только с шумом стадиона, без комментария.

Матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября. Начало — в 16:00 мск. Приобрести билеты на матч можно на «Чемпионате».