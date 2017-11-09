Вход на матч «Уфа» — «Урал» будет свободным, болельщиков угостят чаем и кашей

Руководство «Уфы» решило отблагодарить болельщиков за поддержку в каждом матче и организовало бесплатный вход на домашнюю игру 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом». Об этом говорится на официальном сайте уфимского клуба.

«Дорогие болельщики, футбольный клуб «Уфа» благодарит вас за громогласную поддержку нашей команды в каждом матче и в качестве признательности объявляет вход на матч «Уфа» — «Урал» свободным!



Большой футбол, живые эмоции, а также насыщенная предматчевая программа — техника фристайла, яркий аквагрим и активные игры для самых юных болельщиков. Угостим горячим чаем и кашей! Проводите выходной на стадионе «Нефтяник», — говорится в заявлении.

Матч «Уфа» — «Урал» состоится 19 ноября. Начало – в 11:30 мск.