Лэмпард не исключил, что может стать техническим директором «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил своего возвращения в лондонский клуб в качестве технического директора. Данный пост стал вакантным на этой неделе после ухода Майкл Эменало.

Английские СМИ сообщили, что руководство «Челси» рассматривает кандидатуру 39-летнего Лэмпарда, который в феврале 2017 года завершил карьеру.

«Я работал с Майклом в течение семи или восьми лет, и его пребывание на этом посту совпало с самым успешным периодом в истории „Челси“, поэтому я думаю, что он заслуживает большой благодарности за свою работу. Каждый в „Челси“ желает ему удачи в дальнейшем.



Что касается меня, то я не знаю. Я — человек „Челси“, мне бы хотелось быть связанным с клубом в долгосрочной перспективе каким-то образом. Посмотрим», — заявил Лэмпард.

