Р. Мартинес: Де Брёйне способен добиться высот Месси и Роналду

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил мнение, что полузащитник национальной команды и «Манчестер Сити» в состоянии выйти на уровень игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду.

«Уверен, что Де Брёйне может соответствовать уровню Месси и Роналду. Аргентинец и португалец достигли своего уровня за счёт стабильных выступлений на протяжении нескольких сезонов. Уровень игры, на котором Кевин выступал в прошлом сезоне и выступает сейчас, говорит о том, что он способен добиться высот Месси и Роналду. Существует не так много игроков, применительно к которым можно сказать то же самое», — цитирует Мартинеса Goal.