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Р. Мартинес: Де Брёйне способен добиться высот Месси и Роналду

Футбол

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил мнение, что полузащитник национальной команды и «Манчестер Сити» в состоянии выйти на уровень игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду.

«Уверен, что Де Брёйне может соответствовать уровню Месси и Роналду. Аргентинец и португалец достигли своего уровня за счёт стабильных выступлений на протяжении нескольких сезонов. Уровень игры, на котором Кевин выступал в прошлом сезоне и выступает сейчас, говорит о том, что он способен добиться высот Месси и Роналду. Существует не так много игроков, применительно к которым можно сказать то же самое», — цитирует Мартинеса Goal.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Бельгии — Футбол Сборная Португалии — Футбол Кевин Де Брёйне Криштиану Роналду Лионель Месси Роберто Мартинес
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