Ловрен: не понимаю, каким образом Хорватия может пропустить три гола в Греции

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен отметил вклад нового главного тренера Златко Далича в становление национальной команды, комментируя победу над соперниками из Греции (4:1) в домашнем матче плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018 в России.



«Далич изменил всё, он привнёс положительную атмосферу в команду, а атмосфера на стадионе была просто замечательной. Мы думали, что греки будут играть как защитники Трои, но мы легко с ними справлялись. И я не понимаю, каким образом мы можем пропустить три гола в ответной встрече в Греции.



Предстоит вторая часть дуэли, уверен, что соперники не сдадутся, но и мы не станем этого делать. В футболе возможно всё, но мы профессионалы и этого не допустим», — цитирует Ловрена интернет-издание Goal.

Сборная Хорватии разгромила Грецию в первом матче за право выступать на ЧМ-2018