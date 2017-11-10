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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Ловрен: не понимаю, каким образом Хорватия может пропустить три гола в Греции

Футбол

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен отметил вклад нового главного тренера Златко Далича в становление национальной команды, комментируя победу над соперниками из Греции (4:1) в домашнем матче плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018 в России.

«Далич изменил всё, он привнёс положительную атмосферу в команду, а атмосфера на стадионе была просто замечательной. Мы думали, что греки будут играть как защитники Трои, но мы легко с ними справлялись. И я не понимаю, каким образом мы можем пропустить три гола в ответной встрече в Греции.

Предстоит вторая часть дуэли, уверен, что соперники не сдадутся, но и мы не станем этого делать. В футболе возможно всё, но мы профессионалы и этого не допустим», — цитирует Ловрена интернет-издание Goal.

Сборная Хорватии разгромила Грецию в первом матче за право выступать на ЧМ-2018
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Греции - Футбол Сборная Хорватии — Футбол Деян Ловрен
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