Мората: конечно, я бы вновь вернулся в «Реал»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората, защищающий ныне цвета лондонского «Челси», отметил, что был бы в будущем не прочь снова попробовать свои силы в «Королевском клубе». Мората покинул испанский гранд по окончании предыдущего сезона в поисках большей игровой практики, несмотря на то что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан советовал ему остаться.

«Конечно, я бы вновь вернулся в «Реал». Воспитаннику «Реала» будет очень сложно дать отрицательный ответ клубу после того, как выиграю всё в составе «Челси» и сделаю соответствующую карьеру. Искренне скажу, что не думаю, что переход в «Реал» состоится. Но будущее никогда невозможно предсказать. Я сейчас даже не планирую этого, так как счастлив в «Челси», — цитирует Морату Cadena Ser.

Мората с 2014 по 2016 год защищал цвета туринского «Ювентуса», после чего вернулся в «Реал».