Зобнин провёл тренировку в общей группе «Спартака» с небольшими ограничениями

После домашней победы над «Уфой» (3:1) в 16-м туре РФПЛ главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал команде четыре выходных. Сегодня красно-белые вернулись к тренировочному процессу и начали готовиться к гостевой игре с «Краснодаром», которая состоится 18 ноября.



В отсутствие «сборников» в тренировках приняли участие 11 человек. Это вратари Артём Ребров, Александр Селихов; защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Марко Петкович, полузащитники Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, нападающие Зе Луиш, Луис Адриано и Педро Роша, сообщает пресс-служба столичного клуба.



Полузащитник Александр Самедов работал по индивидуальной программе, а его партнёр по средней линии Роман Зобнин, который, как и планировалось, вернулся из расположения сборной России в лагерь красно-белых, занимался в общей группе с небольшими ограничениями. Защитник Георгий Тигиев, полузащитники Артём Тимофеев и Джано продолжают курс лечения.

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