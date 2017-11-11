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ЧМ-2018 - Европа
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Гранквист: это был невероятный матч, Швеция сделает всё, чтобы пройти плей-офф

Футбол

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист остался доволен победой своей команды над соперниками из Италии (1:0) в первой игре раунда плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018.

«Это был невероятный матч. Мы очень довольны этой победой, даже понимая, что будет очень сложно во втором матче в Милане. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти квалификацию.

Что касается жалоб Бонуччи на то, что ему досталось от наших с Тойвоненом локтей, я видел что игрок получил удар, но тогда я этого не понимал. В любом случае я не делал этого нарочно», — отметил футболист в эфире Sky Sports Italia.

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В первом стыковом матче между сборными Швеции и Италии хозяева навязали суровую борьбу команде Вентуры и заслужили победу – 1:0.
Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Андреас Гранквист Леонардо Бонуччи
Новости. Чемпионат мира 2018
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