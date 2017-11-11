Гранквист: это был невероятный матч, Швеция сделает всё, чтобы пройти плей-офф

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист остался доволен победой своей команды над соперниками из Италии (1:0) в первой игре раунда плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018.



«Это был невероятный матч. Мы очень довольны этой победой, даже понимая, что будет очень сложно во втором матче в Милане. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти квалификацию.



Что касается жалоб Бонуччи на то, что ему досталось от наших с Тойвоненом локтей, я видел что игрок получил удар, но тогда я этого не понимал. В любом случае я не делал этого нарочно», — отметил футболист в эфире Sky Sports Italia.

Италия, аут! Швеция может оставить Буффона без чемпионата мира В первом стыковом матче между сборными Швеции и Италии хозяева навязали суровую борьбу команде Вентуры и заслужили победу – 1:0.