Пирло: благодарю болельщиков из Нью-Йорка, они относились ко мне как к звезде

Итальянский полузащитник Андреа Пирло, объявивший о завершении игровой карьеры в возрасте 38 лет, поблагодарил американских болельщиков за поддержку.



«Я чувствую себя позитивно, поскольку некоторое время думал о своём уходе. Всё обдумав, теперь я чувствую себя хорошо. Я думал о том, чтобы закончить свою карьеру здесь в конце прошлого сезона, так как мой срок действия контракта истекал, и я не хотел волочиться по полю.



Было всегда приятно наблюдать, как болельщики ценили меня и были рады видеть меня в матчах. Я должен поблагодарить болельщиков из Нью-Йорка, они относились ко мне как к звезде, даже если бы я ей не был. Меня несколько раз называли «Маэстро» в Италии и Европе, но здесь все использовали это прозвище, так что это было приятно. Я всегда хотел закончить карьеру в Америке, поскольку эта страна меня очаровала. Я знал, что здесь развивается спорт и все хотят, чтобы чемпионат стал одной из лучших лиг в мире», — отметил Пирло в интервью Sky Sport Italia.

Пирло объявил о завершении игровой карьеры