Инсинье: сборной Италии надо изменить отношение и вспомнить, за что мы боремся

Форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал поражение в первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России.



«Сборная Швеции ничего не создала кроме гола после рикошета. Я не думаю, что мы играли плохо. Результат разочаровывает, но у нас есть в запасе вторая игра. Мы все должны изменить наше отношение и вспомнить, за что мы боремся.

Тот, кто выйдет на поле в понедельник, должен выложиться на 200 процентов. Италия не может пропустить чемпионат мира. Нужно сжать зубы и победить", — сказал игрок в эфире Rai Sport.