Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Инсинье: сборной Италии надо изменить отношение и вспомнить, за что мы боремся

Футбол

Форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал поражение в первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России.

«Сборная Швеции ничего не создала кроме гола после рикошета. Я не думаю, что мы играли плохо. Результат разочаровывает, но у нас есть в запасе вторая игра. Мы все должны изменить наше отношение и вспомнить, за что мы боремся.

Тот, кто выйдет на поле в понедельник, должен выложиться на 200 процентов. Италия не может пропустить чемпионат мира. Нужно сжать зубы и победить", — сказал игрок в эфире Rai Sport.

Дармиан: единственное, чего сборной Италии не хватило в Швеции — это гола
Источник: Rai Sport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Лоренцо Инсинье ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент