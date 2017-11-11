Марлос: принял решение взять украинское гражданство после встреч с Шевченко

Полузащитник «Шахтёра» Марлос рассказал, как принял решение получить украинский паспорт и начать выступать за национальную сборную этой страны. Хавбек отметил, что большую роль в этом решении сыграли его встречи с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

«Несколько лет изучал возможность получить украинский паспорт, а затем эта идея созрела и в клубе. Надеюсь, со временем этот шаг принесёт свои плоды. У меня было несколько встреч с Шевченко, после которых решил взять украинское гражданство.

После того, как начал играть в Украине, я совсем перестал думать о возможном попадании в сборную Бразилии. Здесь я сделал себе имя и меня полюбили болельщики. Ощущаю ли я себя украинцем или бразильцем? В Бразилии и Украине я провёл почти равную часть времени своей футбольной карьеры. Конечно, мы с семьёй из Бразилии, однако здесь я многому научился. В культурном плане являюсь бразильцем, но, думаю, во мне есть и частичка Украины.

У меня была возможность сыграть лишь в двух заключительных матчах отборочного турнира ЧМ-2018. Жаль, что мы не вышли на турнир, хотел помочь в этом сборной Украины. Результат огорчил, но я был рад дебютировать в сборной», — цитирует Марлоса GloboEsporte.