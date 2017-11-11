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Траньков: в «Лужниках» почувствовал себя заключённым, это был срам и стыд

Футбол

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков разочарован организацией товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1), проходившего сегодня на обновлённом стадионе «Лужники».

«Посетил главный стадион предстоящего мундиаля. Сначала кое-как нашел нужный вход, все очень непонятно, опоздал на гимн, потом мне предложили на четвертый этаж подняться пешком, а это в размерах стадиона — как на восьмой в обычном доме. Я-то ладно, размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей, для которых этот подъём стал испытанием. Кстати, почему-то в обратный путь вниз нас опускали на лифте.

Забежал в ложу, сел на пыльное после ремонта, но удобное кресло, увидел живых Месси, Агуэро, Дибалу, Ди Марию, Маскерано и прочих небожителей, еще и гол в ближние ко мне ворота, а с ним и очередное фиаско сборной Черчесова. А потом почувствовал себя заключенным…

Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождём, в плюс 5, в ноябре — детей, женщин, пожилых. Так, с песнями, ровно 1,5 часа нас в давке донесло до станции «Лужники».

Спасибо за такой футбол, всё для болельщиков. Это срам и стыд, особенно нам, россиянам, перед иностранными болелами. Короче, такой футбол нам не нужен», – написал Траньков в „Инстаграме“.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Максим Траньков Станислав Черчесов Болельщики — Футбол Лужники ЧМ-2018
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