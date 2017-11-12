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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Болельщики Марокко в Париже массово отпраздновали выход сборной на ЧМ-2018

Футбол

Проживающие в Париже болельщики национальной команды Марокко, оформившей выход на чемпионат мира — 2018 в России по итогам встречи с соперниками из Кот-д`Ивуара (2:0), массово отпраздновали успех своей сборной.

Марокканцы вышли на центральные улицы столицы Франции с национальными флагами, празднуя в том числе на проезжей части, а автомобилисты приветствовали их сиренами.

Сборная Марокко сыграет на мировом футбольном первенстве впервые с 1998 года.

Видео событий в Париже можно посмотреть в официальном «твиттере» издания L`Equipe.

Сборные Туниса и Марокко вышли на чемпионат мира — 2018 в России
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Марокко — Футбол Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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