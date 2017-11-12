Болельщики Марокко в Париже массово отпраздновали выход сборной на ЧМ-2018

Проживающие в Париже болельщики национальной команды Марокко, оформившей выход на чемпионат мира — 2018 в России по итогам встречи с соперниками из Кот-д`Ивуара (2:0), массово отпраздновали успех своей сборной.



Марокканцы вышли на центральные улицы столицы Франции с национальными флагами, празднуя в том числе на проезжей части, а автомобилисты приветствовали их сиренами.



Сборная Марокко сыграет на мировом футбольном первенстве впервые с 1998 года.

Видео событий в Париже можно посмотреть в официальном «твиттере» издания L`Equipe.