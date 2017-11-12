Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе после выхода на ЧМ

Около 300 человек устроили беспорядки в центре Брюсселя после того, как сборная Марокко обыграла на выезде команду Кот-д'Ивуара (2:0) и вышла на чемпионат мира — 2018 в России, сообщает AFP со ссылкой на полицию Бельгии.

Участники беспорядков били витрины и подожгли по меньшей мере один автомобиль. Полиция была вынуждена применить водомёты для разгона хулиганов. В результате ранения получили трое полицейских и один прохожий.

Спустя примерно два часа после окончания матча в Абиджане брюссельской полиции удалось взять ситуацию под контроль. В Брюсселе проживает большая марокканская община.

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