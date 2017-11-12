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Черевченко: игроки «Балтики» были «заряжены» в матче со «Спартаком-2»

Футбол

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал разгромную победу над «Спартаком-2» (6:0) в домашнем матче 23-го тура первенства ФНЛ.

«Быстрые голы нам помогли. Ребята были «заряжены», стремились доказать, что поражения в трёх предыдущих играх были во многом случайными.

Моментами «Спартак-2» перехватывал инициативу за счёт контроля мяча, но мы сделали поправки.

Всех с победой. Отдельное спасибо болельщикам, которые, несмотря на холодную погоду, пришли нас поддержать", — цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.

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Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
Теги
Спартак-2 ФК Балтика Игорь Черевченко
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