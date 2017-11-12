Черевченко: игроки «Балтики» были «заряжены» в матче со «Спартаком-2»

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал разгромную победу над «Спартаком-2» (6:0) в домашнем матче 23-го тура первенства ФНЛ.



«Быстрые голы нам помогли. Ребята были «заряжены», стремились доказать, что поражения в трёх предыдущих играх были во многом случайными.

Моментами «Спартак-2» перехватывал инициативу за счёт контроля мяча, но мы сделали поправки.

Всех с победой. Отдельное спасибо болельщикам, которые, несмотря на холодную погоду, пришли нас поддержать", — цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.