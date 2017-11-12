А. Давыдов — о Панюкове: если ты выходишь играть, надо чем-то жертвовать

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов прокомментировал домашнее поражение от «Оренбурга» (1:2) в матче 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги, а также рассказал о состоянии нападающего Андрея Панюкова, который был заменён на 69-й минуте.

«Некоторые моменты даже нельзя таковыми назвать. Можно, конечно, найти помимо забитых мячей, хотя при втором голе удар прошёл, отбив был, вынос какой-то, рикошет. У соперника опытная команда. Жаль, очки раздаём соперникам из нижней части таблицы. По объёму и желанию сегодня не скажешь, что команда не играла. После игры с «Тюменью» я в открытую сказал, что это безобразная игра, не получилось ни по мысли, ни по желанию, ни по борьбе за нейтральный мяч. Сегодня видел, чего не хватает. Думаю, не хватает того опыта двух-трёх человек, которые были бы хребтом и тащили на себе груз требований с других игроков, игровой дисциплины, какой-то надёжности, если этот человек в обороне.



В середине, может, не хватает опытного человека. Требуется более обширная практика. Капленко проделал большой объём работы. Если продолжит здесь играть, то будет попадать в первую команду. В конце хотели освежить игру заменами, но не хватило ребятам времени разбегаться. Может, раньше надо было их сделать, хотя явного спада от Сиротова или Димы Богаева не было видно. Я специально убрал защитника, спустил его вниз, выпустили полузащитника. Две игры осталось. Хочется, чтобы они не были такими безвольными, чтобы я увидел на будущий круг или оставшиеся игры тот материл, тех ребят, у которых есть самолюбие, что они хотят сделать большое дело. Надо выходить из этой ситуации. В прошлом году «Балтика» была на последнем месте, а за счёт второго круга потихонечку вылезли, хотя у них имелись усиления. Будем надеяться, у наших ребят хватит опыта, чтобы подготовиться.

Сходить всей командой на матч сборной? У нас есть этот вариант. Думаю, билеты у ребят будут. У нас намечается футбол, также хочется отвлечь ребят и в театр сходить, дать другую информацию для мозгов. Конечно, хочется, мы как раз поговорили о предыдущей игре Россия — Аргентина. Разобрали многие моменты, понятно, что никто не сыграет из наших на уровне Аргентины. Но ребята могут применять тактические ходы нашей сборной, обращать внимание на то, как они работают с мячом. Конечно, тяжело что-то требовать от ребят, но к этому надо приходить. Решает не быстрый прием и убегание куда-то, а быстрая мысль.

У Панюкова ничего серьёзного, голеностоп. Жаловался ещё на предыгровой тренировке, провёл разминку, ещё какую-то часть игры в квадратики, а в короткой двусторонке попросился уже не участвовать. По-моему, если ты выходишь играть, надо чем-то жертвовать. Мы в своё время делали какой-то обезболивающий укол, все через это проходили, никто не заставляет его через силу или без желания выходить. Он должен разобраться, готов перетерпеть или нет", — приводит слова Давыдова официальный сайт «Зенита».