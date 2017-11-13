Вильялобос: если Кейлор Навас уйдёт, «Реал» от этого потеряет больше, чем он

Президент Федерации футбола Коста-Рики Родольфо Вильялобос считает, что мадридскому «Реалу» не стоит расставаться с голкипером Кейлором Навасом. В последнее время СМИ неоднократно сообщали, что перед следующим сезоном «Королевский клуб» хотел бы приобрести вратаря.

«Кажется, что Наваса всегда преследовали слухи, с тех пор как он перешёл в «Реал». И в течение всего этого времени он боролся против этого. В «Реале» он играет определяющую роль в достижении успеха. Кейлору уже удалось доказать, что он является нужным футболистом для «Реала». И если Навас уйдёт, «Реал» от этого потеряет больше, чем он», — цитирует Вильялобоса Marca.