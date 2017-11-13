Ширер: Дринкуотер больше не должен играть за сборную Англии

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал полузащитника «Челси» Дэниела Дринкуотера, который отказался от вызова в национальную команду. Футболист объяснил это тем, что ещё не набрал форму после недавней травмы.

«Иногда мне кажется, что если бы речь шла о финальной части чемпионата мира, то травмы заживали бы быстрее. Игрок отказывается от вызова, потому что мало играл? Дэнни Дринкуотер, о чём ты думал? Если вы недостаточно играли, воспользуйтесь возможностью, чтобы поиграть!

Это не тот человек, которого я бы хотел видеть в своей команде. Учитывая такое отношение, его не следует снова вызывать. Когда я играл, большинство футболистов были готовы отдать всё что угодно, лишь бы оказаться на скамейке. Вопрос – действительно ли футболисты хотят играть за сборную? Или клубы стали важнее, а международный футбол – развлечение? Вызов в национальную команду должен заставлять вас гордиться, дать толчок для выхода на другой уровень», — цитирует Ширера The Sun.