Д. Билялетдинов: в матче Россия — Испания битвы ждать не стоит, ставлю на ничью

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Испании (14 ноября), а также оценил шансы российской команды на чемпионате мира—2018.

«Битвы ждать не стоит. У игроков испанской команды насыщенный календарь, много матчей в клубах. Не думаю, что во вторник кто-то будет зубами грызть землю. Но посмотреть матч интересно: всё-таки у соперника другая культура футбола, своя манера обращения с мячом. Любопытны и тактические нюансы: как обе команды станут перемещаться на поле, как будут работать связки. Ставлю на ничью — 1:1. У нас забьёт Смолов.



На чемпионате мира—2018 российская команда должна выйти из группы. А дальше уже важен эмоциональный момент. Попадание в плей-офф психологически разгрузит футболистов, так что возможны любые варианты. Чудеса случаются!» — цитирует Билялетдинова пресс-служба УЕФА.

Купить билеты на товарищеский матч Россия — Испания можно на «Чемпионате».