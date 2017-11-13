100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Д. Билялетдинов: в матче Россия — Испания битвы ждать не стоит, ставлю на ничью

Футбол

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Испании (14 ноября), а также оценил шансы российской команды на чемпионате мира—2018.

«Битвы ждать не стоит. У игроков испанской команды насыщенный календарь, много матчей в клубах. Не думаю, что во вторник кто-то будет зубами грызть землю. Но посмотреть матч интересно: всё-таки у соперника другая культура футбола, своя манера обращения с мячом. Любопытны и тактические нюансы: как обе команды станут перемещаться на поле, как будут работать связки. Ставлю на ничью — 1:1. У нас забьёт Смолов.

На чемпионате мира—2018 российская команда должна выйти из группы. А дальше уже важен эмоциональный момент. Попадание в плей-офф психологически разгрузит футболистов, так что возможны любые варианты. Чудеса случаются!» — цитирует Билялетдинова пресс-служба УЕФА.

Купить билеты на товарищеский матч Россия — Испания можно на «Чемпионате».

На матч Россия – Испания реализовано более 32 000 билетов
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Динияр Билялетдинов
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент