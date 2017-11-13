Занев, Комолов и Баланович вернулись в общую группу «Амкара»

Основной состав «Амкара» после товарищеского матча с «Уралом» вернулся из Екатеринбурга в Пермь и продолжает готовиться к выездной игре 17-го тура РФПЛ с «Ростовом». Об этом сообщается на официальном сайте «Амкара».



Те, кто играл в Екатеринбурге, сегодня занимаются по облегчённой программе. В общую группу вернулись Петар Занев, Павел Комолов и Сергей Баланович. В списке травмированных остаётся Алексей Гасилин. Александр Рязанцев присоединился к команде, но тренируется по индивидуальной программе. Также по индивидуальной программе занимается Михаил Костюков, у которого травма приводящей мышцы бедра.



Матч 17-го тура РФПЛ «Ростов» – «Амкар» состоится 19 ноября. Начало — в 16:30 мск.

«Урал» одержал победу над «Амкаром» в товарищеском матче