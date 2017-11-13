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Дракслер: Неймар – вежливый парень, многое, что о нём пишут, – чушь

Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер поддержал партнёра по команде Неймара. Немецкий футболист отметил, что о бразильце пишут много неправды.

«Многое из того, что пишут и говорят о Неймаре, – чушь. Он вежливый и хороший парень, который очень важен для команды. Требовать привилегии для такого футболиста – это нормально. Никто в «ПСЖ» не ревнует и не сердится на него. Мы счастливы, что Неймар с нами», — цитирует Дракслера Goal.

Ранее стало известно, что ради Неймара главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сократил просмотр видеоразборов матчей.

Эмери сократил просмотр видеоразборов матчей, чтобы угодить Неймару
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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