Дракслер: Неймар – вежливый парень, многое, что о нём пишут, – чушь

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер поддержал партнёра по команде Неймара. Немецкий футболист отметил, что о бразильце пишут много неправды.



«Многое из того, что пишут и говорят о Неймаре, – чушь. Он вежливый и хороший парень, который очень важен для команды. Требовать привилегии для такого футболиста – это нормально. Никто в «ПСЖ» не ревнует и не сердится на него. Мы счастливы, что Неймар с нами», — цитирует Дракслера Goal.

Ранее стало известно, что ради Неймара главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сократил просмотр видеоразборов матчей.