Трапп займёт место в воротах сборной Германии в матче с Францией

Вратарь «ПСЖ» Кевин Трапп будет защищать ворота сборной Германии в товарищеском матче с Францией. Об этом рассказал на пресс-конференции наставник немецкой сборной Йоахим Лёв.



«Кевин Трапп займёт место в воротах. Сами Хедира и Тони Кроос также начнут с самого начала. Год прошёл так, как мы планировали. Ноябрьские товарищеские матчи являются своего рода тестом, в ходе которых мы хотим проверить несколько вещей.



Если сравнивать Францию и Англию, то у французов защита и полузащита быстрее. Они опаснее англичан», — цитирует Лёва пресс-служба Немецкого футбольного союза.



Матч Германия – Франция состоится 14 ноября. Начало – в 22:45 мск. Напомним, что 10 ноября немцы сыграли вничью с Англией (0:0).

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