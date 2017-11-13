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Трапп займёт место в воротах сборной Германии в матче с Францией

Футбол

Вратарь «ПСЖ» Кевин Трапп будет защищать ворота сборной Германии в товарищеском матче с Францией. Об этом рассказал на пресс-конференции наставник немецкой сборной Йоахим Лёв.

«Кевин Трапп займёт место в воротах. Сами Хедира и Тони Кроос также начнут с самого начала. Год прошёл так, как мы планировали. Ноябрьские товарищеские матчи являются своего рода тестом, в ходе которых мы хотим проверить несколько вещей.

Если сравнивать Францию и Англию, то у французов защита и полузащита быстрее. Они опаснее англичан», — цитирует Лёва пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Матч Германия – Франция состоится 14 ноября. Начало – в 22:45 мск. Напомним, что 10 ноября немцы сыграли вничью с Англией (0:0).

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Источник: Немецкий футбольный союз Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная Франции — Футбол ФК ПСЖ Йоахим Лёв Кевин Трапп Сами Хедира Тони Кроос
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