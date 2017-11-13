Албания в меньшинстве победила Турцию, игрок «Ахмата» Роши отдал 2 голевых паса

Сборная Албании одержала победу над Турцией в товарищеском матче. Встреча прошла в Анталье и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В середине первого тайма Армандо Садику вывел албанцев вперёд, а на 39-й минуте оформил дубль. Оба раза ему ассистировал полузащитник «Ахмата» Одисе Роши. В конце тайма Албания осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Ледиан Мемушай.

В начале второй половины игры Дженгиз Ундер отыграл один мяч, но довольно быстро гости забили ещё один гол — отличился Эрос Грезда. На 60-й минуте Эмре Акбаба забил второй мяч сборной Турции, однако уйти от поражения команда Мирчи Луческу не сумела.