Азар: молодые фанаты хотят стать футболистами, так что мы должны подавать пример

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о важности проявления внимания к молодым болельщикам.

«Думаю, молодым фанатам всегда приятно увидеться с профессиональным игроком, потому что в молодости ты мечтаешь однажды стать одним из этих игроков. Для детей, думаю, это восхитительный день, и нам очень приятно видеть улыбки на их лицах и что они счастливы просто сфотографироваться.

Мы что-то вроде идолов для них – не в плане исключительности или чего-то ещё, но все молодые фанаты хотят стать футболистами, так что мы просто должны подавать хороший пример. Помню, как-то пришёл на стадион в Бельгии, где во время Евро-2000 тренировалась сборная Франции. Мне тогда было 9 лет, я получил несколько автографов и был очень счастлив», — цитирует Азара сайт «Челси».